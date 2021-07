Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : L’ASSE pense à Fulgini !

Publié le 2 juillet 2021 à 10h55 par Alexis Bernard mis à jour le 2 juillet 2021 à 11h05

Très surveillé en ce mercato estival, Angelo Fulgini intéresse grandement l’ASSE. Mais Angers demande très cher pour son milieu de terrain.

Dans l’attente de la vente du club, l’ASSE continue de préparer la saison prochaine. Claude Puel imagine quelques renforts pour son effectif, même si la priorité reste de vendre et dégraisser. Et sur ses tablettes, on retrouve un milieu de terrain de Ligue 1 très courtisé…

Angers veut 15 millions

Selon nos informations, l’ASSE songe à Angelo Fulgini, milieu de terrain du SCO Angers. Des renseignements ont été pris du côté des Verts, mais aucune démarche concrète auprès du club angevin. Et pour cause, les demandes pour le transfert de Fulgini sont très élevées : 15 millions d’euros ! En Ligue 1, Nice est également sur le coup, avec bien plus de moyens que l’ASSE. Monaco aussi, avec des contacts réguliers avec l'entourage du joueur depuis plusieurs semaines.