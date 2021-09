Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Messi, Premier League... Cette pépite de Puel annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 3 septembre 2021 à 17h10 par D.M.

Sous contrat jusqu'en 2025 avec l'ASSE, Etienne Green a fait part de son envie d'évoluer un jour au sein d'une équipe de Premier League.

Agé seulement de 21 ans, Etienne Green est sans contestation possible l’une des grandes révélations du championnat français. La saison dernière, le portier est parvenu à prendre l’ascendant sur son concurrent au poste de gardien de but, Jessy Moulin, et à s’installer dans le groupe de Claude Puel. Etienne Green a connu une progression fulgurante à l’ASSE et a même intégré l’équipe d’Angleterre espoirs. Franco-anglais, il a d'ailleurs évoqué une possible arrivée en Premier League.

« Un jour, j'aimerais jouer en Premier League »