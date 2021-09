Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les dessous de l'opération Griezmann enfin dévoilés !

Publié le 3 septembre 2021 à 12h30 par Dan Marciano

Antoine Griezmann va faire son grand retour à l'Atlético cette saison. Le FC Barcelone est parvenu à trouver un accord avec le club madrilène dans les derniers instants du mercato.

Le mercato estival n’a pas été de tout repos pour Joan Laporta. Elu à la présidence du FC Barcelone en mars dernier, le dirigeant a dû gérer le dossier Lionel Messi. Afin de conserver sa star dans l’effectif de Ronald Koeman, Laporta devait impérativement vendre des joueurs et alléger sa masse salariale. Parmi les éléments annoncés sur le départ figurait Antoine Griezmann. Acheté 120M€ à l’Atlético en 2019, le champion du monde 2018 était annoncé dans le viseur de la formation entraînée par Diego Simeone. Finalement, Lionel Messi est parti au PSG, laissant penser que l’international français allait poursuivre sa carrière en Catalogne. Mais dans les dernières minutes du mercato estival, la presse espagnole annonçait que l’Atlético était parvenu à vendre Saul Niguez et enregistrer l’arrivée d’Antoine Griezmann. Après quelques minutes de flottement, le club madrilène annonçait le retour de l’attaquant, présent à Madrid entre 2014 et 2019. « J’ai hâte de rentrer à la maison » lâchait d’ailleurs le joueur sur son compte Twitter .

Les détails de l'opération Griezmann

Ce vendredi, Mundo Deportivo est revenu sur ce dernier jour décisif de mercato. Le quotidien espagnol explique que le FC Barcelone a décidé de vendre le joueur français en raison de ses performances décevantes sous le maillot blaugrana , mais aussi de son salaire élevé. Joan Laporta a pris donc la décision de négocier avec l’Atlético le transfert d’Antoine Griezmann. Finalement, les deux parties ont trouvé un accord autour d’un prêt d’un an, plus une autre en option. L’Atlético devra verser 40M€ au FC Barcelone en 2023 seulement si le joueur dispute 50% des matches sous le maillot rojiblanco. « S'il y joue un minimum, ils le garderont obligatoirement » a confié une source proche du club catalan dans des propos rapportés par Mundo Deportivo . Un accord rendu possible aussi grâce à Diego Simeone, qui aurait fait le forcing lors du dernier jour du mercato estival et qui permettra au club catalan d'économiser près de 130M€ sur le long terme.

Griezmann a « hâte de jouer » pour l’Atlético