Mercato - Barcelone : Ces révélations sur le choix du Barça avec Griezmann !

Publié le 3 septembre 2021 à 10h00 par Th.B.

Bien que le FC Barcelone n’ait clairement pas eu un retour sur investissement avec le récent départ d’Antoine Griezmann sous la forme d’un prêt avec option d’achat, le club culé serait content de la tournure de cette opération pour plusieurs raisons.

Alors qu’il y a encore quelques jours l’avenir d’Antoine Griezmann s’écrivait au FC Barcelone et que même des discussions pour une baisse de salaire étaient d’actualité, le champion du monde tricolore a finalement pris la porte à la toute fin du mercato pour retrouver l’Atletico de Madrid, club qu’il avait quitté à l’été 2019 pour le Barça . Sur son compte Twitter , Griezmann a partagé sa hâte de revenir « à la maison » une fois que la trêve internationale sera terminée. Et du côté du FC Barcelone qui avait pourtant déboursé pas moins de 120M€ pour le recruter en 2019, on serait tout de même heureux de ce prêt avec option d’achat.

Barcelone serait satisfait de l’opération Griezmann avec l’Atletico