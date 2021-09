Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a bloqué Kylian Mbappé pour quatre raisons !

Publié le 3 septembre 2021 à 8h15 par A.D.

Malgré les deux offres XXL du Real Madrid, le PSG n'a pas cédé Kylian Mbappé lors de ce mercato estival. Les hautes sphères parisiennes auraient retenu leur numéro 7 pour quatre raisons bien précises.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé refuserait de prolonger avec le PSG pour pouvoir signer au Real Madrid. Malgré une offre de 25M€ net annuels, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le champion du monde français n'a pas encore plié face à la pression parisienne. Conscient de la situation, le Real Madrid aurait lancé deux offensives pour boucler le transfert de Kylian Mbappé cet été : une première de près de 160M€ et une seconde avoisinant les 180M€. Malgré tout, le PSG aura résisté jusqu'au bout et n'aura pas cédé son numéro 7 lors de la dernière fenêtre de transferts.

Doha a refusé de vendre Mbappé par principe et fierté