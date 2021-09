Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Benzema, Haaland… Le Real Madrid sort le grand jeu pour Mbappé !

Publié le 3 septembre 2021 à 1h45 par Th.B.

Dans l’optique de voir son souhait se réaliser, à savoir le recrutement de Kylian Mbappé, le Real Madrid ne voudrait pas manquer de faire une grosse impression à l’attaquant du PSG. Explications.

Afin de finalement mettre la main sur Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival après avoir essuyé un cuisant échec cet été en raison de la réticence du PSG de vendre son attaquant, le Real Madrid préparerait déjà son coup. En fin de contrat à l’issue de la saison en cours, Mbappé pourra se mettre d’accord avec le club étranger de son choix dès le mois de janvier. Moment où le Real Madrid voudrait attaquant à en croire Ok Diario alors que le PSG devrait toujours tenter sa chance au fil des semaines d’après le média espagnol après avoir vu une offre de 45M€ par an au niveau du salaire être refusée par le clan Mbappé selon Le Parisien.

Le Real Madrid prépare un gros pitch au clan Mbappé