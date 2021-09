Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha pourrait offrir un contrat en or massif à Mbappé !

Le PSG pourrait mener de multiples assauts au fil de la saison afin d’obtenir l’aval de Kylian Mbappé au sujet d’une prolongation de contrat. Et l’offre du Paris Saint-Germain pourrait atteindre les 50M€ à l’année…

Pendant toute la dernière semaine du mercato, le feuilleton Kylian Mbappé a mis le feu au marché. En effet, le Real Madrid a tenté sa chance auprès du PSG en formulant trois offres concrètes dont une qui aurait atteint les 200M€ mardi, jour du deadline day. Cependant, le PSG a campé sur ses positions et a même préparé une ultime offre de prolongation, son contrat courant jusqu’en juin 2022, comme le10sport.com vous l’a dernièrement révélé. Une offre qui ferait de lui un joueur mieux payé que Lionel Messi, mais toujours en dessous du salaire de Neymar.

Le PSG prêt à aller jusqu’à un salaire annuel de 50M€ pour Mbappé ?