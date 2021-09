Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Boateng, blessure... Daniel Riolo fracasse Sergio Ramos !

Publié le 2 septembre 2021 à 21h45 par La rédaction

L'arrivée de Sergio Ramos n'a pas convaincu tout le monde. Le consultant Daniel Riolo a donné son avis sur l'Espagnol, ça risque de faire jaser !

Après 16 ans au Real Madrid, Sergio Ramos n’a pas prolongé son contrat. Le défenseur central de 35 ans a choisi de s’engager au PSG pour relever un nouveau défi. L’Espagnol a laissé une trace indélébile à Madrid où il a joué 671 matchs pour 101 buts, en remportant 5 Liga et 4 Ligues des Champions. Un palmarès et une expérience incroyable qui pourraient être des atouts importants pour le PSG

Riolo dézingue Ramos