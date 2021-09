Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a le champ libre pour cet ancien du PSG !

Publié le 2 septembre 2021 à 21h10 par A.D.

Libre de tout contrat, David Luiz a été approché par l'OM, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Et le club phocéen ne devrait pas se frotter à la Lazio sur ce dossier. Alors qu'ils se sont vu proposer les services du Brésilien, les Biancocelesti devraient refuser l'idée de le recruter pour 0€.

Lors de ce mercato estival, Pablo Longoria a frappé très fort avec une dizaine de recrues. Et alors qu'il vient d'officialiser l'arrivée d'Amine Harit, le président de l'OM pourrait réaliser un autre joli coup : David Luiz. Libre de tout contrat, l'ancien défenseur du PSG suscite l'intérêt de Pablo Longoria. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité depuis le mois de juin, le nouveau patron de l'OM a déjà formulé une offre à David Luiz. Une proposition de deux saisons, avec un beau salaire à la clé. Et alors que David Luiz n'a toujours pas trouvé de club, Pablo Longoria n'aurait pas à s'inquiéter de la Lazio sur ce dossier.

La Lazio va snober David Luiz