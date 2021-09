Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le feuilleton Caleta-Car prend une tournure totalement inattendue !

Publié le 2 septembre 2021 à 15h30 par Dan Marciano

Souhaitant rester à l'OM, Duje Caleta-Car a refusé plusieurs offres de clubs européens lors de ce mercato estival. Une décision qui aurait fortement irrité Pablo Longoria.

Pablo Longoria n’a pas chômé lors de ce mercato estival. Dix recrues ont posé leurs valises à Marseille cet été : Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola et Pedro Ruiz Delgado. Dans les prochaines heures, l’OM devrait également enregistrer le prêt d’Amine Harit. Pour l’heure, cette arrivée n’a pas été officialisée pour la simple et bonne raison que la DNCG n’a pas encore donné son accord. Pour acter l'arrivée du milieu de terrain de Schalke 04 et éviter une décision tardive du gendarme financier du football français, Pablo Longoria devait absolument se séparer de joueurs. « Construire un effectif, c'est les arrivées, mais aussi les départs » confiait d’ailleurs le président marseillais en juillet dernier. Le dirigeant comptait notamment sur la vente de Boubacar Kamara, mais aussi sur celle de Duje Caleta-Car pour répondre aux demandes de la DNCG, mais aussi pour récupérer des liquidités en vue de recruter une doublure à Arkadiusz Milik. Finalement, les deux joueurs son restés à l’OM. Pourtant, Caleta-Car a eu l’occasion de quitter la cité phocéenne lors de ce mercato estival.

Caleta-Car a refusé de quitter l'OM

Sous contrat jusqu’en 2023 avec l’OM, Duje Caleta-Car bénéficie d’une belle côte en Premier League. Comme indiqué par L’Equipe, l’international croate figurait au début du mercato estival dans le viseur de West Ham. Lors des dernières heures du marché des transferts, le défenseur central avait reçu aussi plusieurs offres. A la recherche de renforts défensifs, Wolverhampton aurait proposé 18M€. Le FC Valence aurait également soumis une offre de 15M€ + différents bonus. Mais malgré ces intérêts, Duje Caleta-Car a pris la décision de rester à l’OM cette saison, et ce même si sa place en défense central est remise en cause. La Provence précise que le joueur a pris « cette décision tout seul, simplement en concertation avec ses agents (…) et que sa compagne ne l'a aucunement influencé ». Une décision qui pourrait coûter cher à Duje Caleta-Car.

Caleta-Car envoyé avec la réserve ?