Mercato - OM : Caleta-Car a pris une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 31 août 2021 à 14h10 par La rédaction

Poussé vers la sortie par les dirigeants de l'OM, Duje Caleta-Car dispose de peu d’offres et aurait donc décidé de ne pas partir cet été.

Malgré son réseau important, Pablo Longoria n’a pour l’instant pas réussi à trouver des portes de sorties à des joueurs sur le départ. C’est le cas de Boubacar Kamara mais également de Duje Caleta-Car. Le croate, qui n’est plus en odeur de sainteté sur la Canebière, ne fait plus partie des plans de Jorge Sampaoli. L’OM dispose déjà de 5 défenseurs centraux de métier. Et avec sa saison dernière peu reluisante et un Euro où il était en difficulté, Caleta-Car est toujours un joueur marseillais à quelques heures de la fin du mercato.

Malgré une offre de 18M€ de Wolverhampton...