Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta un bien tenté un énorme coup !

Publié le 2 septembre 2021 à 21h30 par La rédaction

En quête d'un autre attaquant, le FC Barcelone aurait tout fait pour recruter le jeune portugais, Joao Felix. Mais l’Atletico de Madrid n’aurait jamais voulu le céder.

Malgré sa dette colossale estimée à 1 milliard d’euros, le FC Barcelone aurait tout fait pour recruter un attaquant avant la fin du mercato estival, donc le 31 août. En plus de Sergio Aguero, arrivé libre en provenance de Manchester City, et de Memphis Depay, qui débarque de Lyon, l’entraineur hollandais, Ronald Koeman, aurait voulu un profil différent, et pensé à plusieurs attaquants dont Edinson Cavani mais aussi Joao Felix. Ce qui n’aurait pas plus aux dirigeants madrilènes.

C'est non pour Joao Félix !

Selon le journaliste Fabrizio Romano, l’Atlético de Madrid aurait refusé le transfert de son attaquant, Joao Felix, considéré comme intouchable. Malgré son Euro raté et sa saison dernière compliquée avec ses 10 buts en 39 matches, Diego Simeone aimerait le garder pour suppléer les attaquants, Luis Suarez et Alejandro Correa. L’Atlético de Madrid a réussi à garder son international portugais et, en plus, à faire revenir l’attaquant français, Antoine Griezmann, trois ans après son départ du club madrilène. Cela s’appelle un coup de maître !