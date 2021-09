Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo serait déjà largué pour Haaland !

Publié le 2 septembre 2021 à 19h45 par Th.B.

Erling Braut Haaland est la piste prioritaire du PSG pour combler le vide que pourrait laisser Kylian Mbappé l’été prochain comme le10sport.com vous l’a assuré. Néanmoins, une bataille royale s’annonce déjà. Explications.

Au vu de la tournure prise par le feuilleton Kylian Mbappé qui n’a pas pu quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid et qui ne voudrait toujours pas prolonger son contrat en l’état, un départ du champion du monde à la fin de la saison libre de tout contrat. Comme le10sport.com vous le confiait le 25 août dernier, dans ce cas de figure, la priorité du PSG se nomme Erling Braut Haaland qui est représenté par Mino Raiola avec qui les dirigeants parisiens semblent avoir des atomes crochus, et qui devrait disposer d’une clause libératoire fixée à 75M€ dans son contrat au Borussia Dortmund qui sera effective courant 2022. De quoi promettre inéluctablement une bataille royale.

Les deux Manchester vont se livrer une grande bataille pour Haaland !