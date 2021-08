Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Atlético, Joao Felix… Ces nouveaux détails sur le cas Griezmann !

Publié le 24 août 2021 à 4h45 par T.M.

Dernièrement, on pensait que le feuilleton Antoine Griezmann avait été classé. Il n’en serait rien et de nouveaux éléments seraient à noter.

Ce mercato estival a notamment été animé par le dossier Antoine Griezmann. En effet, avec les besoins économiques du FC Barcelone, le Français était poussé vers la sortie afin de faire de la place pour prolonger Lionel Messi. Finalement, une porte de sortie n’a pas pu être trouvé pour Griezmann et avec le départ de La Pulga pour le PSG, il semblait acté que l’ancien de l’Atlético de Madrid ne partirait pas et allait devenir l’un des patrons offensifs du Barça aux côtés de Memphis Depay.

Un avenir encore incertain ?