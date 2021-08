Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann a les idées claires pour son avenir !

Publié le 23 août 2021 à 13h00 par T.M.

Alors que l’avenir d’Antoine Griezmann fait toujours parler lors de ce mercato, le joueur du FC Barcelone saurait déjà quoi faire pour la suite de sa carrière.

Antoine Griezmann va-t-il faire cette saison avec le FC Barcelone ? Il y a quelques semaines, de gros doutes entouraient l’avenir du Français en Catalogne, lui qui était poussé vers la sortie. Finalement, l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid est toujours là et avec le départ de Lionel Messi, on pensait qu’il n’y avait plus de débat. Toutefois, cela pourrait ne pas être terminé. En effet, selon les informations d’ El Chiringuito , l’Atlético de Madrid penserait toujours à Griezmann et une offensive pourrait ne pas être à exclure d’ici le 31 août.

Griezmann est chaud ?