Mercato - Barcelone : Griezmann a reçu un grand message après le départ de Messi !

Publié le 23 août 2021 à 5h00 par T.M.

Avec le départ de Lionel Messi, les regards se tournent vers Antoine Griezmann. Et Ronald Koeman n’a pas manqué de prévenir son joueur au FC Barcelone à ce propos.

A partir de maintenant, le FC Barcelone doit trouver des solutions sans Lionel Messi. Et après deux journées de Liga, le bilan est mitigé. Alors que le club catalan avait livré une belle première partition contre la Real Sociedad, ce samedi, les Blaugrana ont eu plus de mal face à l’Athletic Bilbao, devant s’en remettre à un grand Memphis Depay. De son côté, Antoine Griezmann a lui été plutôt discret. Pourtant, maintenant que Lionel Messi n’est plus là, le Français est attendu au tournant. Notamment par Ronald Koeman.

« Il veut que je prenne plus de responsabilités »