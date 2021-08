Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le coup de gueule de Koeman sur le départ de Messi !

Publié le 22 août 2021 à 9h00 par La rédaction

À l'occasion de la deuxième journée de Liga samedi, le FC Barcelone n'a pas su faire mieux qu'un match nul sur le terrain de l'Athletic Bilbao (1-1). Pour Ronald Koeman, le résultat aurait probablement été différent si Lionel Messi était encore un joueur de Barça.

Il n'aura fallu attendre que la deuxième journée de Liga pour que le Barça connaisse son premier couac de la saison sur le terrain. Samedi, lors d'un déplacement compliqué sur la pelouse de l'Athletic Bilbao, les Blaugrana ont du batailler pour ramener un point de San Mamés (1-1). Les hommes de Ronald Koeman ont été dominés pendant une majeure partie de la rencontre par les Basques, qui ont ouvert le score à la 50ème minute. Fort heureusement pour le technicien néerlandais, son compatriote Memphis Depay a égalisé à la 75ème minute, pour son premier but sous le maillot barcelonais. Alors que Lionel Messi a rejoint le PSG, le Barça traverse donc son premier coup dur sans la Pulga . Selon Koeman, l'absence de l'Argentin changerait alors la perception de certaines rencontres...

«Je n'aime pas toujours parler de la même chose»