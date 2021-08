Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça met un énorme coup de pression à cette pépite !

Publié le 22 août 2021 à 1h30 par La rédaction

Intégré en équipe première la saison dernière, Ilaix Moriba serait déjà sur le départ. Alors que les négociations avec le Barça pour une prolongation n’avanceraient plus, Rafa Yuste a poussé un énorme coup de gueule.

Si Joan Laporta pensait vivre un mercato tranquille, il s’est trompé. Malgré des débuts encourageants avec trois recrues gratuites - Sergio Agüero, Eric Garcia et Memphis Depay - le président du FC Barcelone a été confronté au départ aussi inattendu que catastrophique de Lionel Messi. Et pour ne rien arranger, Laporta doit désormais trouver une solution pour Ilaix Moriba. A un an de la fin de son contrat, le joueur formé à la Masia n’a toujours pas prolongé son contrat. Lui et ses représentants seraient trop gourmands financièrement, ce qui bloquerait les négociations.

« S'il ne change pas de position, il n'aura pas d'avenir dans ce club »