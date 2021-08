Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La bonne solution n’a pas été trouvée pour Griezmann !

Publié le 22 août 2021 à 4h30 par T.M.

Cet été, le FC Barcelone aurait bien aimé se séparer d’Antoine Griezmann. Malheureusement, cela est plus simple à dire qu’à faire…

Sous contrat jusqu’en 2024 avec le FC Barcelone, Antoine Griezmann est aujourd’hui l’un des leaders du club catalan. Suite au départ de Lionel Messi, le Français a pris de l’importance. Toutefois, cela n’était pas prévu et il y a quelques semaines encore, l’ancien de l’Atlético de Madrid était proche du départ. Griezmann était notamment annoncé de retour chez les Colchoneros, notamment dans le cadre d’un échange avec Saul Niguez. Afin de faire de la place dans la masse salaire, le Barça cherchait ainsi à se séparer du champion du monde. Mais cela ne s’est donc pas passé comme prévu.

« C'est un marché très difficile »