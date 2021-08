Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann, Messi… Le message fort du Barça !

Publié le 21 août 2021 à 12h00 par T.M.

Désormais, le FC Barcelone doit apprendre à vivre sans Lionel Messi. Et pour cela, le club catalan compte notamment sur Antoine Griezmann.

Personne ne s’y attendait et pourtant. Aujourd’hui, Lionel Messi n’est plus un joueur du FC Barcelone. Alors que l’Argentin a rejoint le PSG, il n’avait toutefois pas prévu de partir après 21 ans en Catalogne. D’accord pour prolonger, Messi n’a toutefois pas pu parapher son contrat pour des raisons économiques. Joan Laporta a donc dû se résoudre à laisser partir sa star. Ainsi, un nouveau chapitre s’ouvre à Barcelone, où il faudra donc désormais jouer le sextuple Ballon d’Or. De quoi mettre un peu plus de pression sur Antoine Griezmann.

Griezmann, le successeur ?