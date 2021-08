Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça s'agite en coulisse pour Samuel Umtiti !

Publié le 21 août 2021 à 10h00 par La rédaction

Plus en odeur de sainteté au FC Barcelone, Samuel Umtiti pourrait être contraint de trouver un nouveau point de chute. Et le Français serait sollicité.

Le FC Barcelone aimerait bien le voir quitter le navire. Mais lui se sent très bien en Catalogne. Samuel Umtiti, qui a vu la menace d’une résiliation de contrat apparaitre, compterait mettre tout le monde d’accord y compris son club en ayant l’espoir de revenir à son meilleur niveau et prouver à Ronald Koeman qu’il a encore sa place. Umtiti s’est en tout cas préparé en conséquence. Il serait en bonne forme physiquement. Malgré cela, le Barça lui cherche toujours une porte de sortie et quelques clubs seraient intéressés.

Plusieurs clubs intéressés