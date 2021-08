Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar connait déjà la réponse de Kylian Mbappé !

Publié le 21 août 2021 à 9h15 par T.M.

Personnage clé du dossier Mbappé, l’Emir du Qatar n’y pourrait toutefois rien concernant les volontés de l’attaquant du PSG. Explications.

A 10 jours de la fin du mercato estival, le feuilleton Kylian Mbappé est au centre de toutes les discussions. Si le Français donne actuellement tout pour le PSG, en témoigne son but ce vendredi face à Brest, il ne semble toutefois pas imaginer son avenir dans la capitale français. A un an du terme de son contrat, Mbappé voudrait filer au Real Madrid, cherchant pour cela à obtenir son bon de sortie auprès de sa direction. Toutefois, du côté de Nasser Al-Khelaïfi, la porte est fermée à double tour : il ne partira pas. De quoi donner un peu plus de temps au PSG pour négocier une prolongation. Mais cela ne devrait pas aboutir…

La décision est prise !