Mercato - PSG : Nouvelle menace pour le Qatar avec Kylian Mbappé !

Publié le 21 août 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

En plus du Real Madrid qui a fait de Kylian Mbappé une priorité absolue, Manchester United envisagerait à son tour de recruter l’attaquant du PSG libre à l’été 2022.

« Kylian est un joueur du club et je le vois rester et être avec nous pendant cette saison (…) Kylian est un joueur du club, qui reste. Lui aussi est bien concentré », indiquait clairement Mauricio Pochettino jeudi en conférence de presse au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG. Pourtant, l’attaquant français semble bien déterminé à rejoindre le Real Madrid, soit cet été sous la forme d’un transfert, soit libre dans un an. Et les hautes instances du PSG au Qatar doivent gérer un autre problème dans ce dossier…

MU débarque pour Mbappé