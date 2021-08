Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sarabia proche du départ ? La réponse !

Publié le 20 août 2021 à 20h45 par T.M.

Annoncé parmi les possibles partants du PSG d’ici la fin du mercato estival, Pablo Sarabia serait encore loin de faire ses valises.

Pour le moment, l’opération dégraissage de Leonardo au PSG n’est pas une franche réussite. Alors que Bakker a été vendu et que Pembélé, Bulka et Areola ont été prêtés, on est très loin des 180M€ que les Parisiens espéraient récupérer. Mais le mercato est encore loin d’être terminé et cela pourrait encore bouger d’ici le 31 août. Cela pourrait notamment être le cas pour Pablo Sarabia. Surfant sur le bon Euro de l’Espagnol, Leonardo pourrait espérer boucler une belle vente notamment en Espagne où la Real Sociedad et le FC Séville seraient intéressés par Sarabia.

Ça bouge pas pour Sarabia !