Mercato - PSG : La décision est prise pour ce gros chantier de Leonardo ?

Publié le 20 août 2021 à 16h30 par T.M.

Avec l’arrivée d’Achraf Hakimi, le PSG a réglé ses problèmes au poste d’arrière droit. Quid maintenant de celui de latéral gauche ? Alors que Layvin Kurzawa pourrait partir d’ici peu, le duo Juan Bernat-Abdou Diallo semble tenir la corde pour cette saison. Bien que rien ne serait à exclure…

A l’occasion de ce mercato estival, Leonardo s’est démené pour régler les carences au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino au PSG. Ainsi, pour cela, le club de la capitale est allé chercher Achraf Hakimi à l’Inter Milan, considéré comme l’un des meilleurs au poste d’arrière droit, une position qui faisait défaut ces dernières saisons à Paris. Désormais, c’est donc de l’histoire ancienne et le PSG semble armé comme jamais pour aller chercher la Ligue des Champions. Toutefois, quelques interrogations entourent encore le poste d’arrière gauche. Depuis le début de saison, étant donné que Juan Bernat n’est toujours pas à 100% après sa blessure au genou d’il y a un an, c’est Abdou Diallo qui a occupé le couloir, lui qui est pourtant défenseur central. Dans le même temps, Layvin Kurzawa est lui resté sur le banc de touche. Dans l’attente d’un futur transfert ? D’ici le 31 août, l’international français pourrait bien faire ses valises, bien que la piste OL ait disparu. Et c’est donc avec Bernat et Diallo en tant qu’arrière gauche que le PSG devrait faire cette saison.

Une paire Bernat-Diallo ?

Au PSG, Abdou Diallo doit donc se faire à ce nouveau poste d’arrière gauche. Et comme il l’expliquait récemment pour les médias du club de la capitale, l’international sénégalais prend du plaisir à ce poste : « Je vais bien, je me sens bien ! Je m'adapte à ce poste de latéral gauche, où je cours beaucoup plus. Mais ça me plait, je peux me libérer un peu plus offensivement. Pour l'instant, ça me réussit puisqu'il y a deux victoires en championnat à la clé. Et puis je prends du plaisir. Je suis épanoui, je suis heureux et forcément, sur le terrain, ça se ressent ». Il va désormais falloir continuer sur cette lignée. En effet, comme expliqué par Goal ce vendredi, le PSG se ferait de plus en plus à l’idée de partir avec Juan Bernat et Diallo comme solutions à gauche. Mauricio Pochettino fait ainsi confiance à l’ancien joueur du Borussia Dortmund, pour lequel il n’aurait jamais été question d’un départ à l’occasion de ce mercato estival. A voir maintenant ce que cela donnera au plus haut niveau, face à de grosses écuries européennes.

