Mercato - PSG : L’avenir de Kurzawa totalement relancé ?

Publié le 19 août 2021 à 22h15 par La rédaction

Après l’échec des négociations avec l’OL, Layvin Kurzawa aurait déclaré son intérêt pour la Premier League. Une solution qui plairait à tout le monde dans ce dossier qui semble sans fin.

Malgré la très grosse blessure de Juan Bernat, Layvin Kurzawa n’a jamais su s’imposer sur le flanc gauche du PSG. Un an plus tard, le bilan est le même. Kurzawa est toujours un second choix et il semble difficile d’imaginer son avenir s’écrire à Paris. Encore faut-il lui trouver un point de chute. Que ce soit Galatasaray ou l’OL, ils ont tous deux essayé d’attirer l’ancien joueur de l’AS Monaco, mais sans succès. Son salaire est un frein colossal pour les clubs intéressés. Mais un championnat pourrait régler ce problème.

La Premier League intéresse Kurzawa