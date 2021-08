Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un géant d'Europe tente bien un coup à Paris !

Publié le 19 août 2021 à 20h10 par La rédaction

Avec les recrues défensives de Leonardo, Thilo Kehrer se retrouve encore plus poussé vers la sortie. Le Bayern Munich, à la recherche d’un latéral droit, serait bel et bien intéressé par le joueur formé à Schalke 04.

Après avoir fait trembler toute l’Europe en recrutant Lionel Messi et quatre autres recrues XXL, Leonardo va devoir passer à une partie moins excitante du mercato : les ventes. Si le PSG ne semble pas enquiquiné financièrement, il faut tout de même libérer de la masse salariale. Le départ de Thilo Kehrer serait donc une solution. Dans le dur au PSG, le défenseur allemand pourrait trouver refuge dans son pays natal. Si le Bayer Leverkusen a été annoncé sur ses traces, c’est un autre grand d’Allemagne qui pourrait accueillir le joueur formé à Schalke 04.

Thilo Kehrer au Bayern Munich, c’est possible