Mercato - PSG : Mbappé a lâché une bombe à Al-Khelaïfi en coulisses !

Publié le 19 août 2021 à 16h15 par A.M. mis à jour le 19 août 2021 à 16h17

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé aurait fait part de sa décision à Nasser Al-Khelaïfi. Et l'attaquant français veut rejoindre le Real Madrid dès cet été.

Le feuilleton Mbappé prend une nouvelle dimension. Sous contrat jusqu'en juin 2022, l'attaquant français n'a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG ce qui jette un froid sur son avenir alors que le mercato ferme ses portes dans moins de deux semaines. Par conséquent, le temps presse et peu d'options s'offrent au club de la capitale puisque si Kylian Mbappé refuse de prolonger, il faudra le vendre dès cet été ou alors le laisser partir libre dans un an. Quoi qu'il en soit, le champion du monde semble avoir pris sa décision.

Mbappé a annoncé sa décision à Al-Khelaïfi