Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a tranché pour l’avenir de Mbappé !

Publié le 19 août 2021 à 12h15 par H.G.

Si Kylian Mbappé aurait communiqué à sa direction son envie de quitter le PSG d’ici la fin de cette fenêtre estivale des transferts, le club de la capitale ne l’entendrait pas de cette oreille.

Le feuilleton Kylian Mbappé est reparti de plus belle ce mercredi ! En effet, s’il était annoncé ce mercredi que l’international français resterait au PSG cette saison, La Gazzetta dello Sport indique ce jeudi que rien ne serait encore tranché dans la mesure où le joueur de 22 ans aurait communiqué à Nasser Al-Khelaïfi son envie de quitter le club cet été à l’occasion d’une réunion organisée ce lundi. Cependant, malgré ce message transmis à la direction du PSG, l’avenir de Kylian Mbappé pourrait bien s’écrire dans la capitale française cette saison.

Un départ n’est pas à l’ordre du jour pour le PSG !