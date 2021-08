Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Au Real Madrid, on attend Kylian Mbappé !

Publié le 19 août 2021 à 5h30 par T.M.

Bien que le PSG retienne encore Kylian Mbappé, du côté du Real Madrid, on attend tout de même une possible arrivée du Français.

N’étant pas décidé à prolonger avec le PSG, Kylian Mbappé met ainsi sa direction dans une position délicate. Le club de la capitale est-il prêt à prendre le risque de perdre gratuitement son joyau d ans un an ? Nasser Al-Khelaïfi a en tout cas été très clair, Mbappé ne sera pas vendu cet été. Malgré cette déclaration du président du PSG, le feuilleton devrait durer jusqu’à la fin du mercato puisque le Real Madrid ne lâchera rien et on attend même déjà l’arrivée du Français.

Mbappé au Real ?