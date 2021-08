Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les doutes sont levés pour l’avenir d’Antoine Griezmann !

Publié le 19 août 2021 à 5h15 par T.M.

Il y a quelques jours encore, l’avenir d’Antoine Griezmann était incertain. Toutefois, ce mercredi, la réponse est tombée pour le joueur du FC Barcelone.

Restera ? Ne restera pas ? Les questions ont été nombreuses cet été concernant l’avenir d’Antoine Griezmann au FC Barcelone. Sous jusqu’en 2024, le Français était annoncé sur le départ afin de faire de la place pour Lionel Messi. Mais c’est ce dernier qui est parti. Malgré tout, il y a quelques jours encore, les rumeurs fleurissaient sur Griezmann, encore annoncé sur le départ. Lui n’a en tout cas pas envie de partir…

Griezmann veut rester