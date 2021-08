Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria va régler un gros chantier !

Publié le 19 août 2021 à 3h15 par A.M.

Bien décidé à recruter un avant-centre afin d'assurer le rôle de doublure d'Arkadiusz Milik, l'OM serait proche d'obtenir le prêt d'Alexander Sorloth, tout en envoyant Dario Benedetto au Betis Séville.

Cet été, l'OM n'a pas chômé avec les arrivées de Konrad De La Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba. Et pourtant, comme l'expliquait Pablo Longoria ces derniers jours, le mercato marseillais n'est pas terminé : « Comme on dit toujours, l'effectif n'est pas encore plein et le mercato est ouvert jusqu'à 31 août. C'est une opportunité pour faire des opérations sur le marché. Nous ne sommes pas au complet. Nous sommes en négociations avec plusieurs joueurs, plusieurs pistes . » Et c'est bien dans le secteur offensif que ça devrait bouger.

Sorloth pour remplacer Benedetto ?