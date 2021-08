Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli réclame deux recrues à Longoria !

Publié le 18 août 2021 à 4h15 par A.M.

Bien que l'OM ait déjà recruté huit joueurs, Jorge Sampaoli attend encore deux renforts à savoir un latéral droit et un avant-centre.

« Comme on dit toujours, l'effectif n'est pas encore plein et le mercato est ouvert jusqu'à 31 août. C'est une opportunité pour faire des opérations sur le marché. Nous ne sommes pas au complet. Nous sommes en négociations avec plusieurs joueurs, plusieurs pistes ». Comme Pablo Longoria l'avait récemment confié, d'autres recrues sont attendues d'ici la fin du mercato. Et Jorge Sampaoli semble avoir identifié les deux postes à renforcer en priorité pour l'OM.

Un attaquant et un latéral droit attendus