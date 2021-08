Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le grand marché de Sampaoli et Longoria n’est pas terminé !

Publié le 16 août 2021 à 15h30 par G.d.S.S.

Alors que l’OM est en train de connaître un mercato estival particulièrement agité, autant dans le sens des arrivées que des départs, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli ont clairement indiqué qu’ils attendaient encore du changement dans les jours à venir au sein de l’effectif marseillais.

C’est un fait, l’OM vit un été très mouvementé sur le marché des transferts ! Plusieurs éléments tels que Florian Thauvin, Hiroki Sakai, Valère Germain ou encore Kevin Strootman ont quitté le club phocéen, et pas moins de huit renforts ont été officialisés depuis le début du mercato estival avec Konrad De La Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Ünder, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez, Luan Peres et William Saliba. Mais la direction de l’OM ne devrait pas s’en arrêter là pour son recrutement…

« Nous ne sommes pas au complet »

Dimanche soir, avant le coup d’envoi de la rencontre entre l’OM et les Girondins de Bordeaux (2-2 score final), Pablo Longoria a fait le point sur la suite du mercato estival. Et le président de l’OM a clairement indiqué que son équipe serait encore amenée à se renforcer très prochainement : « Comme on dit toujours, l'effectif n'est pas encore plein et le mercato est ouvert jusqu'à 31 août. C'est une opportunité pour faire des opérations sur le marché. Nous ne sommes pas au complet. Nous sommes en négociations avec plusieurs joueurs, plusieurs pistes », a confié Longoria au micro d' Amazon Prime . L’OM n’a donc pas terminé son recrutement estival, et cette tendance a d’ailleurs été confirmée quelques heures plus tard par Jorge Sampaoli.

Sampaoli attend aussi du renfort