Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va faire un joli cadeau à Sampaoli !

Publié le 16 août 2021 à 2h45 par A.M.

Encore dans l'attente d'un joueur capable d'évoluer au poste de piston droit, Jorge Sampaoli pourrait voir le dossier Lirola se décanter dans les prochaines heures.

Malgré le recrutement XXL déjà réalisé par l'OM, Jorge Sampaoli espère encore voir débarquer Pol Lirola. « On espère rapidement avoir un latéral droit, Pol (Lirola) si possible. Là on doit mettre un milieu qui peut basculer à droite comme Kamara ou Rongier, on s'adapte à notre réalité », confiait le technicien argentin en conférence de presse. Et Pablo Longoria semble avoir accéléré dans ce dossier.

Lirola plus proche que jamais de l'OM ?