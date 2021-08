Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça sent le roussi pour ce dossier chaud de Longoria !

Publié le 15 août 2021 à 6h30 par Th.B.

Certes, l’OM songerait à Daniel Wass pour renforcer le flanc droit de l’effectif de Jorge Sampaoli. Néanmoins, il n’y aurait pas vraiment d’ouverture pour l’OM avec le Danois selon José Bordalas…

Depuis le départ d’Hiroki Sakai et de Pol Lirola dont l’option d’achat n’a pas été levée par l’OM à la fin de son prêt en juin dernier, le recrutement d’un latéral droit serait la priorité de Pablo Longoria ces dernières semaines. Et alors que les négociations semblent s’être figées avec la Fiorentina pour Lirola, le président de l’OM songerait notamment à Daniel Wass, dossier qu’il a évoqué en conférence de presse. Néanmoins, du côté de Valence, on ne s’est pas résigné à vendre le Danois à l’OM.

« Nous sommes calmes et nous ne pouvons penser à aucune autre possibilité que de les avoir cette saison »