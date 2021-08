Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Au PSG, on parle aussi de Cristiano Ronaldo…

Publié le 15 août 2021 à 4h15 par T.M.

Après l’arrivée de Lionel Messi, voilà que le nom de Cristiano Ronaldo résonne au PSG. Un dossier d’ailleurs évoqué par Angel Di Maria.

Avec Wijnaldum, Hakimi, Ramos et Donnarumma, le recrutement estival du PSG était déjà exceptionnel. Mais voilà que Lionel Messi s’est ajouté à cette liste. En effet, le club de la capitale a réussi à attirer le meilleur joueur du monde. Une opération incroyable qui a permis au PSG d’entrer dans une autre galaxie. Mais cela pourrait ne pas être terminé puisque le nom de Cristiano Ronaldo résonne toujours aux abords du Parc des Princes. Si Kylian Mbappé venait à s’en aller, c’est la star de la Juventus qui débarquerait.

« Cristiano veut sûrement être ici, mais… »