Mercato - PSG : L’anecdote de Messi sur le rôle de Neymar et Di Maria sur son arrivée !

Publié le 14 août 2021 à 13h15 par Th.B.

Alors que Leonardo est parvenu à mettre la main sur Lionel Messi, le directeur sportif du PSG n’y est pas parvenu seul puisque Neymar restait notamment en constant contact avec l’Argentin comme il l’a lui-même confié.

Dans la foulée de sa présentation au Parc des princes mercredi, Lionel Messi a multiplié les entretiens avec les médias français, mais aussi étrangers au cours desquels il expliquait notamment son choix de rejoindre le PSG et le choc que son départ du FC Barcelone a été, lui qui pensait pouvoir prolonger au sein du club de son coeur. Le PSG a effectué un travail de fond afin de mettre la main sur le sextuple Ballon d’or, ayant discuté pendant un moment avec le clan Messi tout en pouvant compter sur le forcing de certains de ses joueurs à l’image de Neymar, Leandro Paredes et Angel Di Maria.

« Lorsque mon père a commencé à discuter avec Leonardo, Neymar le savait »