Mercato - PSG : Messi reçoit déjà un message très fort en interne !

Publié le 14 août 2021 à 2h00 par A.M.

Interrogé sur l'arrivée de Lionel Messi, Angel Di Maria reconnaît qu'il vit un rêve de pouvoir évoluer aux côtés de La Pulga avec le PSG.

Arrivé mardi à Paris, Lionel Messi semble déjà très à l'aise. Il faut dire qu'il connaît plusieurs joueurs de l'effectif du PSG avec lesquels il est très ami à l'image de son ancien coéquipier Neymar et de ses compatriotes Leandro Paredes et Angel Di Maria. D'ailleurs, l'ancien joueur du Real Madrid ne cache pas sa joie d'enfin pouvoir jouer avec Lionel Messi en club.

«Tous mes rêves ont été réalisés en un mois»