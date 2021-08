Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est le jackpot total pour le PSG avec Lionel Messi !

Publié le 13 août 2021 à 12h30 par T.M.

Bien que Lionel Messi était libre, le PSG a dû consentir à de grosses dépenses pour recruter l’Argentin. Néanmoins, en parallèle, l’arrivée de l’Argentin suscite également d’énormes sources de revenus pour le club de la capitale.

Les malheurs du FC Barcelone auront donc profité au PSG. Alors que Joan Laporta n’a pas pu prolonger Lionel Messi, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont sauté sur l’occasion pour s’offrir le meilleur joueur du monde, vainqueur de 6 Ballon d’Or. C’est un coup historique qu’a réalisé le club de la capitale avec l’Argentin, d’autant qu’il n’a pas eu à débourser la moindre indemnité de transfert étant donné que La Pulga était libre. Pour autant, cela ne veut pas dire que Messi ne va rien coûter au PSG. En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé, Messi va émarger à 25M€ par saison, tandis que certains évoquent même un salaire annuel de 41M€. En revanche, pour ce qui est d’une prime à la signature, il n’y en aurait pas.

« Il nous arrive quelque chose de magnifique »