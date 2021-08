Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman annonce la couleur pour l’après Lionel Messi !

Publié le 13 août 2021 à 11h00 par T.M.

Pour Ronald Koeman, il va désormais falloir trouver la solution pour oublier Lionel Messi. Un sujet évoqué par l’entraîneur du FC Barcelone.

Alors que le FC Barcelone savait qu’un jour ou l’autre Lionel Messi ne serait plus là, on aurait certainement aimé que ce moment arrive plus tard et pas dans ces conditions là. Le club catalan étant dans l’incapacité de prolonger l’Argentin, Joan Laporta a dû laisser partir sa star, désormais au PSG. Une perte terrible pour le Barça, dont il va falloir se relever. Cette saison s’annonce donc délicate pour les Blaugrana et ce sera à Ronald Koeman de trouver la solution avec son effectif actuel pour tenter de tourner la page Lionel Messi.

« Vous devez fermer le livre »