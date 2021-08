Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les vérités de Koeman sur le feuilleton Lionel Messi !

Publié le 13 août 2021 à 9h00 par La rédaction

Après le départ de Lionel Messi, Ronald Koeman s’est confié sur ces dernières heures difficiles vécues au FC Barcleone.

Plus d’une semaine après son officialisation, le départ de Lionel Messi n’est toujours pas digéré du côté de Barcelone. Alors qu’elle était proche de renouveler son bail avec son club de toujours, La Pulga n’a jamais paraphé son contrat et a donc quitté le Barça libre. Et quelques jours plus tard, Messi s'est engagé avec le PSG. Au sein du club barcelonais, c’est un retournement de situation difficile à avaler. Comme en témoignent les propos de Ronald Koeman, l’entraineur néerlandais des Blaugrana .

« Messi représentait tellement pour ce club »