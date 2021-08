Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Javier Tebas recadre le Barça pour le départ de Lionel Messi !

Publié le 13 août 2021 à 7h15 par Th.B.

Président de la Liga, Javier Tebas a comme tout le monde témoigné du départ de Lionel Messi du FC Barcelone vers le PSG. Selon lui, le Barça aurait pu éviter cela en acceptant le deal avec le fonds d’investissement CVC.

Il y a tout juste une semaine, le FC Barcelone officialisait son incapacité à prolonger le contrat de Lionel Messi et donc son départ libre de tout contrat. Il a fallu peu de temps pour que le PSG soit annoncé comme étant sa destination la plus probable et que son arrivée au Paris Saint-Germain se concrétise en l’espace de quelques jours. Mais pourquoi le Barça a finalement été contraint de laisser filer Messi ? Alors qu’un fonds d’investissement luxembourgeois était prêt à accorder plus de 200M€ immédiatement au Barça qui aurait en contrepartie dû verser 10% des droits télés de la Liga à chaque saison pendant 50 ans, le FC Barcelone a refusé. Un mauvais choix selon Javier Tebas.

« Cela fait mal que Messi parte, mais… »