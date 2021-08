Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo fracasse Nasser Al-Khelaïfi !

Publié le 13 août 2021 à 3h30 par A.M.

Malgré l'arrivée de Lionel Messi, Daniel Riolo n'est pas impressionné par le travail de Nasser Al-Khelaïfi. Bien au contraire.

« Tout le monde connaît le futur de Mbappé. Il est Parisien et joueur de Paris. Il veut une équipe compétitive, je pense qu’on a pas plus compétitif. Il n’a pas d’excuse pour faire quelque chose d’autre maintenant ». En marge de la présentation de Lionel Messi, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas hésité à mettre la pression sur Kylian Mbappé dont le contrat prend fin en juin 2022. Mais selon Daniel Riolo, le président du PSG a surtout très mal géré ce dossier. Le journaliste de RMC est d'ailleurs très dur avec le dirigeant qatari.

«Depuis 10 ans, ce président est parmi les plus mauvais du football international»