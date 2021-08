Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé réclame la tête de Leonardo !

Publié le 12 août 2021 à 16h15 par H.G.

Alors que Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat au PSG, l’international français aurait fait une demande improbable à sa direction au sujet de Leonardo.

Si tous les observateurs du PSG célèbrent l’arrivée de Lionel Messi depuis mardi, le dossier Kylian Mbappé continue malgré tout de concentrer l’attention. Et pour cause, à un an du terme de son contrat, l’international français n’a toujours pas prolongé. Plus encore, dans un contexte où il est annoncé que le Real Madrid pourrait tenter une offensive à la fin de cette fenêtre estivale des transferts, son mutisme au sujet de l’arrivée de Lionel Messi interroge, si ce n’est agace, de nombreux supporters. Mais il ne faut pas chercher bien loin pour comprendre la posture de Kylian Mbappé…

Kylian Mbappé a demandé le départ de Leonardo !