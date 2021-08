Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo dégaine une offre totalement inattendue à 35M€ !

Publié le 12 août 2021 à 15h10 par D.M.

Selon la presse italienne, le PSG aurait transmis une offre à 35M€ à Naples pour tenter de s'attacher les services de Kalidou Koulibaly. Une proposition refusée par le club italien.

Le PSG réalise un mercato stratosphérique. Après avoir mis la main sur Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le club parisien a officialisé l’arrivée dans la capitale de Lionel Messi. L’attaquant argentin a été présenté à la presse ce mercredi et pourrait faire ses grands débuts en Ligue 1 face à Reims le 29 août prochain. A cette occasion, Nasser Al-Khelaïfi a été interrogé sur la suite du recrutement : « Notre mercato est-il terminé ? Je ne sais pas. On va voir. » Mais à en croire la presse italienne, le PSG n'aurait pas terminé ses emplettes et aurait ciblé un défenseur central.

Le PSG propose 35M€ pour Koulibaly