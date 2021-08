Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a déjà programmé son offre colossale pour Mbappé !

Publié le 12 août 2021 à 14h30 par Dan Marciano

Présent ce mercredi face à la presse, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas hésité à mettre la pression sur Kylian Mbappé. Mais le joueur semble déterminé à rejoindre le Real Madrid, qui a déjà préparé son offensive.

Le PSG est entré dans une nouvelle ère. Considéré par beaucoup comme le plus grand footballeur de l’histoire, Lionel Messi s’est engagé avec le PSG. Comme annoncé par le 10Sport.com, l’attaquant argentin va toucher un salaire annuel de 25M€ à Paris. Présentée à la presse ce mercredi, la Pulga , en larmes il y a quelques jours au moment de son départ du FC Barcelone, a affiché sa joie et a évoqué la possibilité d’évoluer avec Neymar, mais aussi aux côtés de Kylian Mbappé. « C’est génial de jouer à côté de Kylian, et aussi de Neymar, de Di Maria et de tous les autres. Tous ces joueurs sont les meilleurs à leur poste. J’ai hâte de profiter de cette équipe et de vivre au quotidien cette nouvelle étape dans ma carrière » a déclaré Messi dans un entretien accordé à France TV. Mais depuis plusieurs mois, l’avenir du champion du monde 2018 est au centre des interrogations. Partira ou ne partira pas ? C’est le feuilleton de l’été. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Mbappé a entamé des négociations avec ses dirigeants, mais il aurait toujours refusé de prolonger son contrat. La raison ? L’attaquant voulait obtenir des garanties sportives. Mais avec l’arrivée de Lionel Messi, Nasser Al-Khelaïfi semble avoir répondu aux exigences de l’international français. « Il veut une équipe compétitive, je pense qu’on n’a pas plus compétitif. Il n’a pas d’excuse pour faire quelque chose d’autre maintenan t » a lâché le président du PSG ce mercredi.

Le PSG lui a transmis une offre de prolongation

Pour le convaincre de rester, le PSG a sorti son chéquier. Comme annoncé en exclusivité par le 10Sport.com le 6 août dernier, les dirigeants parisiens ont proposé à Kylian Mbappé d’augmenter considérablement son salaire et de s’approcher des émoluments de Neymar. Une information confirmée par ABC . Comme le précise le média espagnol, l’émir du Qatar ne voudrait pas entendre parler de départ pour Kylian Mbappé cet été et rêve de le voir évoluer aux côtés de Lionel Messi et de Neymar les prochaines saisons. Les responsables parisiens seraient d’ailleurs certains que le joueur finira par étier son bail avec le club de la capitale. Mais malgré l’arrivée de la star argentine, de Sergio Ramos, d’Achraf Hakimi, de Gianluigi Donnarumma et de Georginio Wijnaldum, l’ancien membre de l’AS Monaco ne semble pas enclin à prolonger son contrat avec le PSG. As, OK Diario et ABC annoncent ce jeudi que le joueur voudrait rejoindre le Real Madrid au terme de son contrat, soit durant l’été 2022. OK Diario indique même que Mbappé aurait annoncé sa décision à son entraîneur, Mauricio Pochettino, mais aussi au directeur sportif Leonardo. Etrangement silencieux depuis l’arrivée de Lionel Messi, Kylian Mbappé était attendu au Camp des Loges ce jeudi pour participer à l’entraînement.

Mbappé décidé à rejoindre le Real Madrid