Mercato - PSG : Mbappé, Cristiano Ronaldo… Tout est déjà prévu après Lionel Messi !

Publié le 12 août 2021 à 11h30 par T.M.

Alors que le PSG vient certainement de réaliser le plus gros coup de l’histoire du football avec l’arrivée de Lionel Messi, cela pourrait ne pas s’arrêter là dans la capitale française. Et prochainement, d’autres coups de tonnerre seraient attendus.

En 2017, le PSG s’était invité à la table des plus grands en accueillant Neymar et Kylian Mbappé. Mais voilà que le club de la capitale passe dans une autre galaxie. En ce mardi soir, les Parisiens ont annoncé le plus gros coup de leur histoire avec l’arrivée de Lionel Messi, débarqué libre étant donné que le FC Barcelone ne pouvait pas le prolonger pour des raisons économiques. Alors que le recrutement de Leonardo était déjà incroyable après les arrivées de Wijnaldum, Hakimi, Ramos et Donnarumma, il l’est désormais encore plus avec le sextuple Ballon d’Or. Pour les Qataris, c’est un rêve qui se réalise, eux qui souhaitaient voir un jour Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo sous le maillot du PSG. Ils ont donc maintenant l’Argentin. Et si le Portugais de la Juventus suivait ?

Cristiano Ronaldo dans un an ?