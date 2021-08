Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces terribles révélations sur la relation entre Messi et Laporta !

Publié le 12 août 2021 à 11h00 par T.M.

Alors tout semblait aller pour le mieux entre Lionel Messi et Joan Laporta, il y aurait désormais de l’eau dans le gaz après les derniers événements survenus à Barcelone.

Il y a un an maintenant, Lionel Messi souhaitait quitter le FC Barcelone, notamment à cause de Josep Maria Bartomeu. Mais à la tête du club catalan, les choses ont changé puisque c’est Joan Laporta qui a retrouvé le poste de président. De quoi rebattre les cartes pour l’avenir de La Pulga. Comme le10sport.com avait pu vous le révéler, Messi était prêt à prolonger si Laporta venait à être élu président étant donné la très bonne relation entre les deux hommes. Et c’est ce qui est finalement arrivé, les deux parties étaient parvenues à un accord pour un nouveau contrat. Problème, les conditions économiques n’étaient pas réunies pour boucler l’affaire. De quoi tendre la corde entre Laporta et Messi ?

Des tensions ?