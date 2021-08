Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme message de ce joueur du Barça sur le départ de Messi !

Publié le 12 août 2021 à 10h30 par T.M.

Désormais, le FC Barcelone va donc devoir faire sans Lionel Messi. Et au sein du vestiaire catalan, on semble plutôt confiant sur ce nouveau chapitre…

Alors qu’on imaginait Lionel Messi terminer sa carrière au FC Barcelone, cela ne sera finalement pas le cas. Malgré la volonté des deux parties de continuer ensemble, Joan Laporta n’a pas pu prolonger la Pulga pour des raisons économiques. Le Barça souhaitait repousser ce moment le plus tard possible, il arrive finalement maintenant. Désormais, le club catalan va devoir apprendre à vivre sans Lionel Messi. Un énorme défi pour Ronald Koeman et les joueurs du Barça. Mais bien que cette perte est immense, l’espoir est là.

« Nous avons toujours une grande équipe »